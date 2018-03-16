video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط راكب قادم من المدينة لمحاولته تهريب عملات نقدية تعادل مليون جنيه

الجمعة، 16 مارس 2018 01:00 ص
ضبط راكب قادم من المدينة لمحاولته تهريب عملات نقدية تعادل مليون جنيه تهريب أموال - عملات اجنبية





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصرى قادم من المملكة العربية السعودية في تهريب كمية من المبالغ النقدية الأجنبية والتى تعادل ما قيمته نحو مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله. 
 
وأفاد مصدر بالمطار ان اللجنة الجمركية اشتبهت فى أحد الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة فتقدم إليه مأمور اللجنة الجمركية هشام الوردانى بسؤاله عن حمله أو حيازته أى أغراض توجب التعامل الجمركى فأجاب بالنفي. 
 
وأضاف المصدر انه بالعرض على زهنى عبد الحميد مدير الادارة فقد تقرر تشكيل لجنة جمركية ضمت عبد المجيد مصطفى وعبد العال عايش فتبين حيازته لعملات مختلفة للدولار الأمريكى واليورو والريال السعودى والدينار الليبي والتى تعادل ما قيمته مليون جنيه مصرى. 
 
أمر د.ابراهيم عبداللطيف مدير الاداره المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الراكب. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

النقد الاجنبي

تهريب اموال

مصر للطيران

مطار القاهرة

دولار امريكى

دينار ليبي




لا تفوتك
"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

"الوطنية للانتخابات": مؤتمران صحفيان يوميا للوقوف على أحداث التصويت بالخارج

"الوطنية للانتخابات": مؤتمران صحفيان يوميا للوقوف على أحداث التصويت بالخارج

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم

استفسار معلش هوا في حد اقصى لدخول العمله مع القادمين لمصر

على حد علمي هناك حد اقصى لخروج العمله وهو عشرة الاف دولار او ما يعادلها لكن هل هناك حق اقصى للمسموح دخوله انا شخصيا فهمت كده من الخبر اتمنى التوضيح.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة