ضبط راكب قادم من المدينة لمحاولته تهريب عملات نقدية تعادل مليون جنيه

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصرى قادم من المملكة العربية السعودية في تهريب كمية من المبالغ النقدية الأجنبية والتى تعادل ما قيمته نحو مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

وأفاد مصدر بالمطار ان اللجنة الجمركية اشتبهت فى أحد الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة فتقدم إليه مأمور اللجنة الجمركية هشام الوردانى بسؤاله عن حمله أو حيازته أى أغراض توجب التعامل الجمركى فأجاب بالنفي.

وأضاف المصدر انه بالعرض على زهنى عبد الحميد مدير الادارة فقد تقرر تشكيل لجنة جمركية ضمت عبد المجيد مصطفى وعبد العال عايش فتبين حيازته لعملات مختلفة للدولار الأمريكى واليورو والريال السعودى والدينار الليبي والتى تعادل ما قيمته مليون جنيه مصرى.

أمر د.ابراهيم عبداللطيف مدير الاداره المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الراكب.