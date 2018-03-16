ضبط حارس عقار يدير شقة سكنية للأعمال المنافية للآداب بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط حارس عقار يدير شقة سكنية بمنطقة المدارس في الغردقة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبط سائق وساقطة خلال ممارسة الدعارة بالمسكن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حسام كمال مدير امن البحرالاحمر، اخطارا من العقيد عبدالله عباس رئيس مباحث الاداب، بتمكن النقيب محمد حسام معاون قسم مباحث حماية الاداب بالمديرية، من ضبط "اسامه.ح.م.و" 30 سنه، حارس عقار بمنطقة المدراس بالغردقه، ومقيم بقنا ،ابوتشت، بإدارة مسكنه لممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادى وبدون تمييز بين الرجال، وكذا تسهيل واستقطاب النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة، ليتحصل منهن على مبالغ مالية.

كما تم ضبط "صابرين.ع.م.ا" ساقطة،19 سنه قنا، حال ممارستها الدعارة مع "سيد .ا." 30 سنة سائق، ومقيم الغردقة داخل الشقة سالف الذكر، مقابل أجر مادى قدره 300 جنيه، يتقاسمه المتهم الأول مع الثانية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن الواقعة القضية رقم 3672 لسنة 2018 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.