ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرةالجمعة، 16 مارس 2018 01:44 م
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الامن ، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز حوش عيسي .
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى مفادها قيام حسن ا غ 30 سنة عاطل ومقيم مشروع عبد القادر بدائرة المركز، محمود ف م 32 سنة سائق ومقيم أبو السعد بدائرة المركز، أسامة ر ط 33 سنة سائق ومقيم قرية الباطنيه بدائرة المركز وبتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بدائرة مركز حوش عيسى وبحوزتهم عدد 330 قرص مخدر، مبلغ مالى 2300 جنيهاً وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، المبلغ المالى من متحصلات البيع،وتحرر المحضر اللازم جنايات مركز حوش عيسى.
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