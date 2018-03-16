صور.. 40 ألف مدنى يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا







( أ ف ب)

أكد مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفرى الجمعة أن أكثر من 40 ألف مدنى خرجوا الخميس من الغوطة الشرقية المحاصرة التى تتعرض لقصف وغارات كثيفة منذ 18 فبراير.

وقال الجعفرى إن المدنيين "توجهوا إلى مراكز إيواء وفرتها الحكومة والهلال الأحمر العربى السورى"، مشيراً إلى أن القوات السورية والروسية فتحت "ممرات" لخروج المدنيين.

وتحدث الجعفرى بعد مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا الذى حذر من تصعيد النزاع رغم قرار مجلس الامن الدولى بوقف إطلاق النار.



إجلاء المدنيين من الغوطة



جانب من عمليات الإجلاء



جانب من إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا



أطفال الغوطة



جانب من خروج المدنيين