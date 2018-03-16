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صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات المصريين بالخارج فى طوكيو

الجمعة، 16 مارس 2018 09:39 ص
صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات المصريين بالخارج فى طوكيو عباس شومان





كتب إسلام جمال
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أدلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية فى طوكيو.

 

ونشر وكيل الأزهر خلال تواجده بلجنة انتخابية فى طوكيو، للإداء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية خلال تواجده باليابان، بالتزامن مع بدء انتخابات المصريين بالخارج.

 

عباس شومان
عباس شومان

وكيل الأزهر يدلى بصوته
وكيل الأزهر يدلى بصوته

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

 


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وكيل الأزهر

عباس شومان

طوكيو

انتخابات الرئاسة




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