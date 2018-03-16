صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات المصريين بالخارج فى طوكيو

صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات المصريين بالخارج فى طوكيوالجمعة، 16 مارس 2018 09:39 ص
عباس شومان
كتب إسلام جمال
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أدلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية فى طوكيو.
ونشر وكيل الأزهر خلال تواجده بلجنة انتخابية فى طوكيو، للإداء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية خلال تواجده باليابان، بالتزامن مع بدء انتخابات المصريين بالخارج.
عباس شومان
وكيل الأزهر يدلى بصوته
وكيل الأزهر
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