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صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بطوكيو

الجمعة، 16 مارس 2018 10:13 ص
صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بطوكيو الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر





كتب لؤى على
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استقبل اليوم السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان وكيل الأزهر الذي أدلى بصوته في انتخابات اللجنة الانتخابية بسفارة مصر في طوكيو.

ويلقى "شومان" خطبة الجمعة في المركز الإسلامي بطوكيو في حضور سفراء مصر والدول العربية والجاليات المسلمة، وتتناول الخطبة موضوع "التعايش والاندماج في الإسلام"، وحث الجالية المسلمة بأن يظهروا محاسن دينهم سلوكا في تعاملهم مع مواطنيهم في مجتمعاتهم، والتأكيد على أن الإسلام دين سلام لا يعرف تطرفًا ولا إرهابا ولا إقصاء للآخر.

بالصور..وكيل الأزهر يدلي بصوته في سفارة مصر بطوكيو (1)
عباس شومان يدلي بصوته في سفارة مصر بطوكيو
بالصور..وكيل الأزهر يدلي بصوته في سفارة مصر بطوكيو (2)
وكيل الأزهريشارك فى انتخابات الرئاسة بالخارج
 
بالصور..وكيل الأزهر يدلي بصوته في سفارة مصر بطوكيو (3)
وكيل الأزهر يدلي بصوته

 

 


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