صور.. وكيل الأزهر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بطوكيو







كتب لؤى على

استقبل اليوم السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان وكيل الأزهر الذي أدلى بصوته في انتخابات اللجنة الانتخابية بسفارة مصر في طوكيو.

ويلقى "شومان" خطبة الجمعة في المركز الإسلامي بطوكيو في حضور سفراء مصر والدول العربية والجاليات المسلمة، وتتناول الخطبة موضوع "التعايش والاندماج في الإسلام"، وحث الجالية المسلمة بأن يظهروا محاسن دينهم سلوكا في تعاملهم مع مواطنيهم في مجتمعاتهم، والتأكيد على أن الإسلام دين سلام لا يعرف تطرفًا ولا إرهابا ولا إقصاء للآخر.



عباس شومان يدلي بصوته في سفارة مصر بطوكيو



وكيل الأزهريشارك فى انتخابات الرئاسة بالخارج