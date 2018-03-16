صور.. وقفة بالورود فى فيتنام لإحياء الذكرى الـ50 لمجزرة "ماى لاى" الأمريكية

صور.. وقفة بالورود فى فيتنام لإحياء الذكرى الـ50 لمجزرة "ماى لاى" الأمريكيةالجمعة، 16 مارس 2018 03:09 م
فيتنام تحيى الذكرى الـ50 لمجزرة "ماى لاى"
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قام العشرات من المحاربين القدامى وناجين مدنيين اليوم الجمعة، بإحياء الذكرى الخمسين لمذبحة "ماى لاى" التى تعتبر من جرائم الحرب الأمريكية سيئة السمعة فى فيتنام.
وقام عشرات المواطنين بالصلاة وأشعلوا البخور،وتدرج الحكومة الفيتنامية 504 بوصفهم قتلى.
كما شارك وفد من المحاربين القدامى الأمريكيين الذين شاركو فى حرب فيتنام، الكثير منهم من مجموعة "المحاربون القدامى من أجل السلام" المناهضة للحرب.
يذكر أنه فى 16 مارس 1968، دخلت سرية من الجنود الأمريكيين فى فيتنام قرية سون ماى، المعروفة فى الخارج باسم "ماى لاى" وقتلت المئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
إحياء ذكرى مجزرة فيتنام
جانب من إحياء الذكرى
فيتنام تحيى الذكرى الـ50 لمجزرة ماى لاى الأمريكية
مواطنين يحيون الذكرى
ورود خلال إحياء الذكرى
وقفة بالورود فى فيتنام
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