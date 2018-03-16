صور وفيديو.. مؤتمر لحزب مستقبل وطن بقليوب لدعم الرئيس السيسى







القليوبية-نيفين طه



نظم مستقبل وطن منذ قليل مؤتمرا حاشدا بمركز قليوب أمانة القليوبية لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية وقد تخطى عدد الحضور العشرون ألف مواطن من أهالى محافظة القليوبية.

وقد كان فى استقبال الحضور النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وضم الحضور كل من المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والدكتور أحمد عامر الخولى أمين عام المحافظة والنائب الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان والنائب الدكتور محمد سليم نائب رئيس الحزب والنائب جمال كوش وعلاء صبيح أمين التنظيم وأسامة إبراهيم أمين الشئون البرلمانية والعديد من القيادات.

وبدء المؤتمر الحاشد بالوقوف دقيقة حداد تخليدا لأرواح شهداء هذا الوطن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل سلامة أرض وشعبها.

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن بالقليوبية، أن إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها، مؤكدًا دعمه لترشحه لفترة رئاسية ثانية لتبقى مصر دائمًا قوية، تحت قيادته الواعية، مؤكدا أن أبناء المحافظة جميعهم على قلب رجل واحد، خلف الرئيس السيسى.

نظم مستقبل وطن منذ قليل مؤتمر السنوى بمركز قليوب أمانة القليوبية لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية.

كما قال النائب عاطف أبو ناصر، إن الرئيس السيسى قبل التحدى وقاد مصر للعبور من أزمتها رافضًا التهديدات التى تعرّض لها، وإنه أصرّ على إنجاز المشروعات فى وقت قياسى، رغم الظروف الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية، معلنا أن القليوبية على مر العصور هى أرض الوطنية وشهدائها قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أنه يجب علينا أن نكون ظهيرًا شعبياً للرئيس والقوات المسلحة والشرطة، موضحًا أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بمثابة مشاركة فى الحرب ضد الإرهاب وحماية الوطن.

كما أشار سليمان وهدان إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب دينى ووطنى، وشهادة حق، وكتمانها تخلى عن الوطن فى الحرب على الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر سوق تظل مستقرة وآمنة رغم أنف كل حاقد وحاسد، وأن القوات المسلحة ضربت المثل الأعلى فى حربها ضد الإرهاب وضحيت بدماء جنودها لحماية جموع الشعب المصرى من الإرهاب الغاشم. "مستقبل وطن" يقيم مؤتمرا شعبيا حاشدا فى حب "السيسى" بقليوب.

وقال "العمرى فاروق" أن أيام 26 و27 و28 من مارس الجارى هى أيام لرد الجميل من المصريين الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمنا لسيادته لتولى فترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة النجاح والتطور و التعمير

كما أشار النائب "محمد سليم" أن مؤشرات الانتخابات المصرية قد بدأت بنزول المصريين بالخارج إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ودليل هذا هو وعى المصريين وحبهم إلى وطنهم الغالى.















































































