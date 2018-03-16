صور.. وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر

صور.. وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصرالجمعة، 16 مارس 2018 08:16 م
وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر
الأقصر : محمد السيد - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق
زار، اليوم الجمعة، وفد من لجنة السياسات المسئولة عن توزيع المشاريع خارج قارة أسيا بالحكومة الصينية ،مدينة الأقصر .
تفقد الوفد معبدى الكرنك و الأقصر و عدد من الاماكن الأثرية بالأقصر ،حيث قام الوفد بالتقاط العديد من الصور التذكارية على كورنيش الأقصر و داخل معابد المدينة.
وعبر الوفد ،عن سعادته من زيارة تلك الأماكن الأثرية و عن استمتاعه بالجو الجميل فى مدينة الأقصر.
تفقد الوفد معبدى الكرنك و الأقصر و عدد من الاماكن الأثرية بالأقصر ،حيث قام الوفد بالتقاط العديد من الصور التذكارية على كورنيش الأقصر و داخل معابد المدينة.
وعبر الوفد ،عن سعادته من زيارة تلك الأماكن الأثرية و عن استمتاعه بالجو الجميل فى مدينة الأقصر.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة