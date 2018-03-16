صور.. وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر

زار، اليوم الجمعة، وفد من لجنة السياسات المسئولة عن توزيع المشاريع خارج قارة أسيا بالحكومة الصينية ،مدينة الأقصر .



تفقد الوفد معبدى الكرنك و الأقصر و عدد من الاماكن الأثرية بالأقصر ،حيث قام الوفد بالتقاط العديد من الصور التذكارية على كورنيش الأقصر و داخل معابد المدينة.

وعبر الوفد ،عن سعادته من زيارة تلك الأماكن الأثرية و عن استمتاعه بالجو الجميل فى مدينة الأقصر.













