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صور.. وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر

الجمعة، 16 مارس 2018 08:16 م
صور.. وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر





الأقصر : محمد السيد - تصوير أحمد معروف
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زار، اليوم الجمعة، وفد من لجنة السياسات المسئولة عن توزيع المشاريع خارج قارة أسيا بالحكومة الصينية ،مدينة الأقصر .

تفقد الوفد معبدى الكرنك و الأقصر و عدد من الاماكن الأثرية بالأقصر ،حيث قام الوفد بالتقاط العديد من الصور التذكارية على كورنيش الأقصر و داخل معابد المدينة.
وعبر الوفد ،عن سعادته من زيارة تلك الأماكن الأثرية و عن استمتاعه بالجو الجميل فى مدينة الأقصر.
 
وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر (1)
 

وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر (2)
 

وفد من الحكومة الصينية يزور معابد مدينة الأقصر (3)
 
 

 


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