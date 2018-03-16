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صور.. وفاة مهاجر يشعل مواجهات عنيفة مع الشرطة فى مدريد

الجمعة، 16 مارس 2018 03:01 ص
صور.. وفاة مهاجر يشعل مواجهات عنيفة مع الشرطة فى مدريد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمهاجرين فى مدريد





مدريد (أ ف ب)
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دارت مواجهات، الخميس، بين الشرطة ومهاجرين فى وسط مدريد بعد وفاة رجل سنغالى، أفاد رفاق له بأن عناصر من الشرطة كانوا قد طاردوه فى شوارع العاصمة الاسبانية.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب ورجال إطفاء فى حى لافابيس فى وسط مدريد الذى يعج بالمهاجرين، حيث أشعل بعض المتظاهرين الغاضبين النيران فى حاويات النفايات والقوا حجارة على الشرطة.

وقال متظاهرون، لوكالة "فرانس برس" أنهم كانوا يتظاهرون دعما لـ"مامى مباغى" وهو بائع متجول فى منتصف الثلاثينات قدم من السنغال إلى إسبانيا قبل 12 عاما على متن قارب.

وقالت خدمة الطوارئ، أن مباغى عثرت عليه دورية للشرطة فاقدا الوعى فى شارع فى لافابيس، وأضافت متحدثة باسم الطوارئ، إن أفراد الشرطة "كانوا يحاولون انعاشه"، موضحة انه توفى جراء نوبة قلبية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها لا تعرف ما الذى حدث لمباغى قبل انهياره، لكن العديد من الباعة المتجولين الذين كانوا معه قالوا ان الشرطة طاردته من بويرتا ديل سول.

وقال مودو وهو بائع من السنغال "وصلت شرطة البلدية وطاردته من سول الى لافابيس بواسطة دراجة"، وأضاف مودو "فى النهاية مات هنا"، واكد آخرون هذه الواقعة.

وعمل مباغى فى مدريد بائعا متجولا بطريقة غير شرعية وكان يرسل الاموال لعائلته فى السنغال، وهو واحد من عشرات الآلاف الذين وصلوا الى اسبانيا خلال السنوات الماضية بحثا عن حياة افضل.

وتعتبر اسبانيا الوجهة الثالثة للمهاجرين الذين يقصدون أوروبا، وبلغ عدد الوافدين اليها بطريقة غير شرعية 23 الف شخص عام 2017، فيما قضى مئات وهم يحاولون الوصول اليها.

اشعال النار فى الدراجات
اشعال النار فى الدراجات

 

اشعال النار فى النفايات والشرطة تحاول اخمادها
اشعال النار فى النفايات والشرطة تحاول اخمادها

 

اعتقال أحد المهاجرين
اعتقال أحد المهاجرين

 

الشاب السنغالى الذى لقى توفى
الشاب السنغالى الذى لقى مصرعه

 

الشرطة الإسبانية تسعى لتفريق المحتجين
الشرطة الإسبانية تسعى لتفريق المحتجين

 

الشرطة تحاول تفريق المحتجين
الشرطة تحاول تفريق المحتجين

 

الشرطة فى شوارع مدريد
الشرطة فى شوارع مدريد

 

القبض على أحد المتظاهرين
القبض على أحد المتظاهرين

 

المهاجرون يشعلون النار فى النفايات
المهاجرون يشعلون النار فى النفايات

 

تصاعد السنة اللهب
تصاعد السنة اللهب

 

جانب من العنف بين الشرطة والمهاجرين
جانب من العنف بين الشرطة والمهاجرين

 

مواجهات عنيفة بين مهاجرين وقوات الأمن
مواجهات عنيفة بين مهاجرين وقوات الأمن

 

مواجهات واعمال عنف فى مدريد
مواجهات واعمال عنف فى مدريد

 

وفاة أحد المهاجرين يشعل المواجهات فى مدريد
وفاة أحد المهاجرين يشعل المواجهات فى مدريد

 


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