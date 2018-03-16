صور.. نشوب حريق فى مزرعة نخيل بقرية القطارة فى الخارجة







الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شب حريق كبير فى مزارع نخيل بمنطقة عين 66 بقرية القطارة فى مركز الخارجة بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارى التعامل معها والسيطرة عليها قبل امتدادها لمساحات أخرى بمساعدة المزارعين فى المنطقة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو وفيات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق كبير فى مزرعة نخيل فى منطقة تابعة لقرية القطارة بالخارجة دون وقوع أى إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجارى السيطرة على النيران، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق.



جانب من الحريق



اشتعال النيران فى الأشجار



امتداد النيران



منطقة 66 بالقطارة فى الخارجة



حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة