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صور.. نشوب حريق فى مزرعة نخيل بقرية القطارة فى الخارجة

الجمعة، 16 مارس 2018 03:09 م
صور.. نشوب حريق فى مزرعة نخيل بقرية القطارة فى الخارجة جانب من الحريق





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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شب حريق كبير فى مزارع نخيل بمنطقة عين 66 بقرية القطارة فى مركز الخارجة بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارى التعامل معها والسيطرة عليها قبل امتدادها لمساحات أخرى بمساعدة المزارعين فى المنطقة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو وفيات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق كبير فى مزرعة نخيل فى منطقة تابعة لقرية القطارة بالخارجة دون وقوع أى إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجارى السيطرة على النيران، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق.

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
اشتعال النيران فى الاشجار
اشتعال النيران فى الأشجار
 
امتداد النيران الى مساحات اخرى
امتداد النيران
 
منطقة 66 بالقطارة فى الخارجة
منطقة 66 بالقطارة فى الخارجة
 
حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة
حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة
 
السنة اللهب تمتد من المزرعة
ألسنة اللهب تمتد من المزرعة

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