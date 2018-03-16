صور.. نشوب حريق فى مزرعة نخيل بقرية القطارة فى الخارجة

صور.. نشوب حريق فى مزرعة نخيل بقرية القطارة فى الخارجةالجمعة، 16 مارس 2018 03:09 م
جانب من الحريق
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
شب حريق كبير فى مزارع نخيل بمنطقة عين 66 بقرية القطارة فى مركز الخارجة بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارى التعامل معها والسيطرة عليها قبل امتدادها لمساحات أخرى بمساعدة المزارعين فى المنطقة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو وفيات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق كبير فى مزرعة نخيل فى منطقة تابعة لقرية القطارة بالخارجة دون وقوع أى إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجارى السيطرة على النيران، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق.
جانب من الحريق
اشتعال النيران فى الأشجار
امتداد النيران
منطقة 66 بالقطارة فى الخارجة
حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة
ألسنة اللهب تمتد من المزرعة
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة