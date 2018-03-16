صور.. مُسن أسوانى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات ودعم الرئيس







أسوان – عبد الله صلاح

العم مصطفى أحمد على، الذى يبلغ من العمر 72 عاماً، ويقيم بقرية الرغامة البلد بمحافظة أسوان ينادى بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية ويمشى بين المصريين فى الجنوب يدعوهم لدعم رئيسهم لولاية رئاسية ثانية بعدما استطاع أن يحقق الإنجازات خلال فترته الرئاسية الأولى.

"اليوم السابع" حمل رسالة الحاج مصطفى، والتى يحاول أن يوصل فيها صوته لأكبر عدد من المصريين فى صعيد مصر، وتتضمن تأييد ودعم كامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدعوة للاحتشاد أمام لجان الانتخابات للمشاركة والتصويت.

قال العم مصطفى، إنه ينتمى لقبائل الأشراف بقرية سلوا، وأعطاه الله من العلم الروحى الكثير – على حد قوله – وتوصل إلى أن الله يحمى بلادنا مصر من الخراب والدمار خاصة خلال الفترة الأخيرة التى شهدت أحداث عصيبة عاشتها عدد كبير من البلدان المجاورة وفى المنطقة العربية.

وتابع الرجل الـمُسن، حديثه لـ"اليوم السابع" قائلاً: أنا عاوز أخلص ضميرى قبل ما أموت أنا بقالى فترة بلف فى البلاد وفى محافظة أسوان أدعو الناس لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لأنه رجل صدق مع شعبه وحقق الكثير من الإنجازات ونشر الأمن والأمان فى مصر عامة".

وأضاف، أن سيأخذ أبناءه وأحفاده وكل من له صوت فى أفراد أسرته، إلى لجان الانتخابات والوقوف فى الصفوف الأولى مبكراً للإدلاء بأصواتهم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية رئاسية ثانية، موضحاً بأن إصراره على تأييد الرئيس جاء بعدما رآه من إنجازات تحققت بحملته "علشان تبنيها" وقرأ عنها فى الجرائد والصحف التى تصدر خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أنه بناءً على هذا كله قام بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترشيحه لفترة رئاسة أخرى، وهذه شهادة لله وللحفاظ على الوطن من حروب الجيل الرابع الحديثة والتى أصبحت من السهل اشتعالها فى مختلف بلدان العالم.



مُسن أسوانى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات



مُسن أسوانى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات