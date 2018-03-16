صور .. مكافحة المخدرات تسقط الكوك أشهر تاجر مخدرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة ، من إلقاء القبض على أشهر تاجر مخدرات وزوجته بمركز سوهاج وشهرته الكوك، وعاطل وبحوزتهم لفافة من جوهر الأفيون ومبلغ 7900 جنيه و4 هواتف محمولة و76 قطعة مختلفة الإحجام من مادة الحشيش المخدر وذلك بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية إلى العميد منتصر عدلى رئيس منطقة أسيوط للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج مفادها قيام أشهر تاجر مخدرات بمركز سوهاج وزوجته وعاطل بترويج المواد المخدرة واتخاذ دائرة مراكز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى عمليات الإتجار للمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون.

تم إخطار اللواء علاء إبراهيم مساعد المدير للوجه القبلى، والذى أصدر تعليمات بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنهما متلبسين وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة تطهير كافة البؤر والمناطق الإجرامية المعروف عنها الإتجار بالمواد المخدرة التى تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد المصرى.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس فرع مخدرات المطار بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج ، برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج ، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة ، أسفرت إحداها عن ضبط أشهر تاجر مخدرات بسوهاج وشهرته الكوك وعاطل 20 سنة ، ويقيمون بناحية ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج وبحوزة الأول والثانية لفافة من جوهر الأفيون مبلغ 7900 و"2" هاتف محمول وبحوزة الثالث "76" قطعة مختلفة الإحجام من مادة الحشيش المخدر ، مبلغ 1900 جنيهاً "2" هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضرين رقمى 1528 ، 1529 إدارى مركز سوهاج لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.







