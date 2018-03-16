صور.. مقتل 2 وإصابة 3 آخرين فى عملية دهس جنوب مدينة جنين الفلسطينية







كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير ( رويترز )

قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن سيارة دهست دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة "دوتان" المحتلة جنوب مدينة حنين.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عملية الدهس أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مواجهات قرب مناطق التماس على الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة فى إطار الاحتجاجات المتواصلة للشعب الفلسطينى فى الجمعة الخامسة عشر رفضا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.



وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين فى أبراج المراقبة العسكرية و بالدبابات في محيط موقع (ناحل عوز) العسكرى شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي صوب مواطنين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحى، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وأصيب 3 شبان في أقدامهم برصاص قناصة الاحتلال خلال مواجهات شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر والأوروبى فى المدينة لتلقى العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



حرق العلم الإسرائيلى



جانب من الاشتباكات



شاب فلسطينى يرتدى العلم



فتاة فلسطينية



جيش الاحتلال الإسرائيلى



جانب من الإصابات