صور.. مظاهرات فى كوستاريكا احتجاجا على العنف ضد المرأة

صور.. مظاهرات فى كوستاريكا احتجاجا على العنف ضد المرأةالجمعة، 16 مارس 2018 01:05 م
مظاهرات فى كوستاريكا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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انطلقت مظاهرة فى كوستاريكا، اليوم الجمعة احتجاجا على العنف ضد النساء، وتطالب بالمساواة، ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تطالب باحترام حقوق المرأة ووقف العنف ضدها.
وارتفاع حالات العنف ضد المرأة، فى كوستاريكا بشكل ملحوظ ، وقال مسئول إن عدد حالات العنف ضد النساء يزداد كل عام.
وتعتبرمعظم الحالات فى عام 2017 كانت بسبب الطلاق ومعارك حضانة الأطفال، وشجعت النساء اللائى تعرضن لأى شكل من أشكال العنف.
احتجاجات فى كوستاريكا
احتجاجات
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات
لافتات ضد العنف ضد المرأة فى كوستاريكا
لافتات ضد العنف ضد المرأة
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