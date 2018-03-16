صور.. مظاهرات حاشدة فى البرازيل احتجاجا على اغتيال سياسية فى ريو دى جانيرو

صور.. مظاهرات حاشدة فى البرازيل احتجاجا على اغتيال سياسية فى ريو دى جانيروالجمعة، 16 مارس 2018 07:00 ص
مظاهرات حاشدة فى البرازيل
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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خرجت مظاهرات حاشدة فى شوارع البرازيل، احتجاجا على اغتيال مارييل فرانكو السياسية اليسارية البرازيلية بتسع رصاصات، أدت إلى إخماد نشاطها المزعج لكثيرين فى "ريودى جانيرو"، بسبب سعيها الدؤوب الذى لا ينتهى لحقوق الإنسان ورفض زيادة تدخلات العسكر فى الحياة السياسية.
وقالت الشرطة أنها قتلت عن طريق إطلاق النار على سياراتها أثناء عودتها من حى لابا وسط ريو دى جانيرو، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث واستدعت رجال الطب الشرعى لرفع البصمات وتجميع فوارغ الرصاص لتعقب الجناة وتعانى البرازيل، من مشكلة انتشار الجريمة فى مدنها خاصة وانتشار الفوضى فى بعض الأحياء التى يسيطر عليها تجار المخدرات ورجال العصابات المسلحة .
جانب من الاحتجاجات فى البرازيل
احتجاجات ضد اغتيال ناشطة برازيلية
الألاف فى شوارع البرازيل احتجاجا على اغتيال ناشطة
مظاهرات البرازيل
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