صور.. مسيرة لدعم الرئيس السيسى بشوارع المحلة بالغربية







الغربية - مصطفى عادل

نظم العشرات من المواطنين بمدينة المحلة، مساء اليوم الجمعة مسيرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

ورفع المشاركون فى المسيرة صور وبنرات عليها صور الرئيس السيسى، وسط تفاعل من المارة، وانطلقت المسيرة من ميدان البندر، مرورا بمجلس المدينة وشارع البحر الرئيسى وميدان الشون.