صور.. "مستقبل وطن" ينظم لقاءات تنظيمية لوحدات الحزب شرق القناة

صور.. "مستقبل وطن" ينظم لقاءات تنظيمية لوحدات الحزب شرق القناةالجمعة، 16 مارس 2018 08:14 م
جانب من المؤتمر
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عقد محمد طلبة أمين قطاع القناة وسيناء بحزب مستقبل وطن عدة لقاءات واجتماعات تنظيمية مع أعضاء ومسئولى وحدات الحزب بقرى التقدم والأبطال والقنطرة شرق شرق قناة السويس بالإسماعيلية.
وخلال اللقاءات التى حضرها كبار العائلات وشيوخ وعواقل القبائل المؤثرين فى خروج الناخبين من أقاربهم وأبناء قبائلهم تم مناقشة طريقة حشد الناخبين وضرورة التواجد أمام اللجان وإنشاء غرفة عمليات بكل وحدة لمدة 3 أيام، وهى الأيام التى ستجرى خلالها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تم مناقشة خطة حزب مستقبل وطن فى الأسبوع الأخير قبل الانتخابات، ومناقشة خطة التمركز لتوضيح وشرح إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع، كما تم مناقشة خطة الحزب فى الشهور الثلاثة المقبلة عقب انتخابات الرئاسة.
وطالب أمين قطاع القناة وسيناء بحزب مستقبل وطن من الحاضرين بضرورة الخروج يوم 26 و27 و28 مارس الجارى أمام اللجان الانتخابية، كما طالب الحضور بضرورة الحشد أمام اللجان.
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