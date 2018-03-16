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صور.. مدير الشباب والرياضة بالبحيرة يشهد ختام فعاليات دورة الشهيد

الجمعة، 16 مارس 2018 06:48 م
صور.. مدير الشباب والرياضة بالبحيرة يشهد ختام فعاليات دورة الشهيد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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شهد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ختام فعاليات دورة رياضية باسم الشهيد "حازم رمضان"، الذى نالته يد الغدر فى سيناء، وذلك بمركز شباب أبو بكر الصديق التابع لإدارة شباب وادى النطرون.
 
فى بداية اللقاء قامت مجموعة من الطلائع بتنفيذ طابور عرض حاملين علم مصر وصورة الشهيد حازم رمضان، كما قام الدكتور إبراهيم خضر بتكريم الفائزين وتوزيع جوائز باسم الشهيد على الفرق الفائزة.
 
أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اسم الشهيد على ملعب مركز شباب أبو بكر الصديق عرفانا وتكريما لروح الشهيد البطل الذى ضحى بحياته من أجل الوطن.

 


 


 


 


 


 


 


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