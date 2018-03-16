صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس

صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائسالجمعة، 16 مارس 2018 04:41 م
مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تفقد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، المنشآت ودور العبادة المسيحية، كما تفقد خطة التأمين الخاصى بها، مشدداً على مرور القيادات الإشرافية باستمرار على الخدمات وتوعية القوات بالظروف الراهنة.
كما شدد على ظهور القوات بالمظهر الانضباطى المشرف، وحسن معاملة المواطنين المترددين على أماكن العبادة، والحرص على وجود فرد تابع للكنيسة بجوار رجال الأمن بالخارج للتعرف على هوية المترددين.
اللواء مصطفى النمر خلال جولة على الكنائس
جولة مدير أمن الإسكندرية
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية
جولة مدير الأمن
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