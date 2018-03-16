صور.. مداهمة ضد معاقل زراعة نبتة الخشخاش فى المكسيك







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تمكنت السلطات المكسيكية، من مصادرة عدة أفدنة من نبات الخشخاش الذى يستخدم فى صناعة المخدرات فى إطار الحملة التى تقودها قوات الأمن المكسيكية ضد تجار المخدرات والعصابات المسلحة فى البلاد.

وتمكنت قوات الأمن فى المكسيك خلال عدة أشهر ماضية من ضبط شاحنة معدلة فى ولاية سونورا الحدودية تحمل مدفعا لديه القدرة على إطلاق حزم من المخدرات عبر الحدود الأميركية مع المكسيك.

وقالت سلطات من القوات المسلحة المكسيكية ومكتب المدعى العام إن 203 حزمة من الماريخوانا تزن أكثر من 925 كيلو غراما ونحو ألفى طلقة من عيارات مختلفة صودرت أيضا خلال عملية قرب مدينة أغوا بريتا.

الصور التى عرضها المسؤولون أظهرت أنبوبا ضخما من الصلب لونه أبيض بداخله ضاغط هواء داخله، يقال إنه قادر على إطلاق الحزم، فكرة استخدام مدفع فى تهريب المخدرات ليست جديدة فى المكسيك، فقد سبق واستخدمت أدوات مثل المنجنيق والطائرات بالغة الخفة فى نقل المخدرات عبر الحاجز الحدودي.



نبات الخشخاش



الشرطة المكسيكسية وسط نبات الخشخاش



ضبط كمية من نبات الخشخاش



أحد عناصر الشرطة المكسيكية



ضد كمية من نبات الخشخاش