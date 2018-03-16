صور.. محافظ سوهاج: نقل عجوز سفلاق إلى دار المسنين بعد تلقيها العلاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنه تم نقل رتيبة يوسف المعروفة بـ"عجوز سفلاق" من مستشفى سوهاج العسكرى إلى دار المسنين بشارع المخبز الآلى بمدينة سوهاج، بعد تلقيها العلاج بالمستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أن حالتها الصحية أصبحت جيدة.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير للفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية على الاستجابة السريعة لحالة رتيبة، وإصدار التوجيهات بالموافقة على علاج السيدة رتيبة بمستشفى سوهاج العسكرى بالمجان، بعد نشر حالتها بموقع "اليوم السابع".

وكلف المحافظ، أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وشريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف على نقل رتيبة من مستشفى سوهاج العسكرى بسيارة إسعاف المستشفى إلى دار المسنين بحضور ابن شقيقها.