صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات منتدى نادى قضاة مصر بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات المنتدى الثقافى الرياضى بشرم الشيخ بحضور مايقرب من 250 قاض ورئيس نيابة على مستوى الجمهورية.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.

وألقى المحافظ كلمة رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بتجمع القضاة فى مدينة السلام شرم الشيخ، مشيرا إلى أن قضاء مصر رمز شامخ يشهد له الجميع بالشرف والنزاهة، كما نعى فى كلمته المستشار هشام بركات شهيد الواجب.

وسلم المحافظ الميداليات للفرق الفائزة وكأس المركز الأول فى كرة القدم، وجائزة احسن لاعب، وأفضل فريق فى الروح الرياضية.

كانت المسابقات قد أجريت فى ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة، والاسكواش، والشطرنج والبلاي ستيشن، بالإضافة للمسابقات الشعرية والثقافية.

وفى نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط صورة جماعية للحضور مع محافظ جنوب سيناء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات المنتدي الثقافي الرياضي بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء أثناء تبادل الدروع

المشاركين فى المسابقات