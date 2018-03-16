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صور.. محافظة البحيرة تنهى استعدادها للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 10:47 م
صور.. محافظة البحيرة تنهى استعدادها للانتخابات الرئاسية الاستعداد للانتخابات بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل وناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن المحافظة انتهت من الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة العقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة وعضوية الدكتور أحمد عاشور معاون المحافظ والمكتب الفنى والشباب والرياضة وممثلين عن الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بهدف مراجعة كافة المراكز الانتخابية، من حيث مسمياتها والتأكد أنها صالحة من الناحية الإنشائية وغير مدرجة بخطة الصيانة أثناء فترة الانتخابات.
 
وأوضحت محافظ البحيرة، أن اللجنة قامت بالمرور على المراكز الانتخابية بمركزى بدر وكوم حمادة ، حيث تم مراجعة أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، وتوفير مظلات الانتظار الناخبين أمام المقار وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة للمعاقين وكبار السن.
 
ووجهت محافظ البحيرة اللجنة برفع حالة الطوارىء بقطاعات الصحة والإسعاف والحماية المدنية من أجل توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العلملية الانتخابية.

 


 


 


 


 

 


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