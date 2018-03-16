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صور.. ماكرون يدعو خارطة طريق "واضحة وطموحة" لإصلاح الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 16 مارس 2018 08:13 م
صور.. ماكرون يدعو خارطة طريق "واضحة وطموحة" لإصلاح الاتحاد الأوروبى مباحثات ماكرون وميركل





(أ ف ب)
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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة إلى تبنى خارطة طريق "واضحة وطموحة" لإصلاح الاتحاد الأوروبى بحلول يونيو المقبل، فيما يحاول حشد الدعم من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لحملة إعادة هيكلة التكتل الأوروبي.

وفى مؤتمر صحفى أعقب جولة مباحثات بين الزعيمين فى باريس، أيدت ميركل الموعد الذى حدده ماكرون قائلة "علينا التوصل لنتائج بحلول يونيو".

لقاء ماكرون وميركل
لقاء ماكرون وميركل

 

استقبال ماكرون لميركل
استقبال ماكرون لميركل

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

مباحثات ماكرون وميركل
مباحثات ماكرون وميركل

 

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات

 

جانب من مباحثات ماكرون وميركل
جانب من مباحثات ماكرون وميركل

 


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خارطة طريق

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