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صور.. لافروف: وزير الدفاع البريطانى ينقصه التهذيب

الجمعة، 16 مارس 2018 09:44 ص
صور.. لافروف: وزير الدفاع البريطانى ينقصه التهذيب لافروف وزير الخارجية الروسى





رويترز
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 قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة إن وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون ربما ينقصه التهذيب.

كان وليامسون قال فى وقت سابق إن روسيا ينبغى أن "تغرب عن وجهنا وتخرس".

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى فى كازاخستان "ربما ينقصه التهذيب".

وأضاف أن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس التى تنفيها روسيا.

وأكد لافروف إن بلاده ستطرد ثلاثة دبلوماسيين بريطانيين ردا على قرار لندن طرد 23 من العاملين بالسفارة الروسية فى لندن.

وردا على سؤال من رويترز خلال قمة بشأن سوريا فى عاصمة كازاخستان عن عزم موسكو طرد دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف "بالطبع سنفعل"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية قوله اليوم الجمعة إن موسكو تتوقع أن تتخذ بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما قريبا خطوات جديدة فيما يتعلق بتسميم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله إن روسيا لا تزال تعرض الحوار على لندن وواشنطن.

اجتماع ثلاثى فى كازاخستان
اجتماع ثلاثى فى كازاخستان

 

اجتماع روسى إي رانى تركى بشأن سوريا
اجتماع روسى إيرانى تركى بشأن سوريا

 

جانب من الاجتماع الثلاثى
جانب من الاجتماع الثلاثى

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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