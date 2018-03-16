صور.. "كلنا من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بالبحيرة لدعم السيسى







البحيرة - ناصر جودة

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بالبحيرة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة إدكو وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك فى المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ومحمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة واللواء حمدى بخيت، والبرلمانى محمد ابو حامد والدكتور هشام عمارة والدكتور عصام القاضى ومحمد زين الدين ومحمد الدامى وعماد محروس و عطية مسعود ومحمود شعلان أعضاء مجلس النواب وعادل الطنيخى أمين لجنة الشباب بحملة كلنا معاك من أجل مصر.

وشهد المؤتمر تقديم أوبريت غنائى بعنوان: "يا أرض فلسطين" قدمه تلاميذ المدارس بالإدارة التعليمية بإدكو، من جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق على أهمية المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد واستكمال المشروعات العملاقه التى تم إنجازها فى عهده.

مضيفا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو دعم للدولة المصرية ودعم للقوات المسلحة لمواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد الشعب المصرى.

فيما أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجارى هو واجب وطنى على كل المصريين ورد الجميل لشهداء القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وتضحياتهم فداء للوطن.

مضيفا أن دعم الرئيس السيسى هو بمثابة دعم للاستقرار فى البلاد ودعما لخطة التنمية ومواجهة الإرهاب الغاشم.

وطالب البرلمانى محمد أبو حامد كافة فئات الشعب المصرى بالتوجه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من أجل التأكيد على ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية.

مضيفا أن المشاركة فى الانتخابات يعكس مدى قوة الدولة المصرية ورسالة قوية للعالم بوعى المصريين بأهمية الانتخابات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكد محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التى بدأت فى عهد الرئيس السيسى.

وقال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب أن دعم الدول الغربية خاصة ألمانيا وفرنسا لمصر من خلال دعمها بصفقات الأسلحة الحديثة هو اعتراف صريح بدور مصر الاقليمى واقتناعها تماما بأهمية توطيد العلاقات معها.

وأعرب اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية وذلك من أجل مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمان للشعب المصرى الذى افتقد كثيرا خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب على ضرورة الاحتشاد للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لإيصال رسالة للعالم كله بوعى الشعب المصرى ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى.

مضيفا أن قوة المشاركة لدعم الرئيس فى الانتخابات هى مواجهة حقيقية لقوى الشر وقوى الإرهاب التى تريد إسقاط الدولة المصرية.







































