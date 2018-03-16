صور.. كأس العالم يصل لمطار الغردقة والبعثه المرافقة له تتجه إلى الجونة

صور.. كأس العالم يصل لمطار الغردقة والبعثه المرافقة له تتجه إلى الجونةالجمعة، 16 مارس 2018 03:06 م
وصول الوفد المرافق للكأس الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وصلت منذ قليل، لمطار الغردقة الدولى، الطائرة التى تقل وفد الفيفا المرافق لكأس العالم، والذى توجه فور وصوله لمنتجع الجونة، ورافق الكأس من نجوم الكرة المصرية من بينهم الكابتن حازم إمام، ومحمد زيدان، والكابتن هانى رمزى.
ومن المقرر أن يقام مساء اليوم الجمعة، حفل لكأس العالم بالجونة، تنظمه الشركة الراعية بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك ضمن جولته الترويجية على الدول المشاركة فى البطولة، ويغادر كأس العالم مصر غدا السبت فى الرابعة عصرا، متجهًا إلى إيطاليا.
وكانت طائرة كأس العالم قد وصلت مصر صباح أمس الخميس، إلى مطار القاهرة فى إطار الحملة الترويجية للمونديال، والتى تشمل 91 مدينة و51 دولة فى ست قارات برعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
ويذكر أن، كأس العالم وصل أمس مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الرئيس كأس العالم، فى حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وصول كأس العالم للغردقة
وصول الوفد المرافق للكأس الغردقة
الكابتن حازم إمام يرافق كاس العالم فى الغردقة
الكابتن هانى رمزى يصل الغردقة
سيارات التى تقل مرافقى الكأس
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