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صور.. "عمر" أصغر ناخب مصرى باستراليا يدلى بصوته حاملا صورة السيسى

الجمعة، 16 مارس 2018 12:44 م
صور.. "عمر" أصغر ناخب مصرى باستراليا يدلى بصوته حاملا صورة السيسى عمر على





كتب محمود راغب
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فى لافته تعبر عن مدى الولاء والانتماء من أحد أبناء الجيل الثانى بأستراليا ، حرص عمر على ،من أبناء الجالية المصرية فى استراليا ، والذى يعد أصغر الناخبين حيث يبلغ من العمر 19 عاما ، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بكانبيرا حاملا علم مصر وصورة للرئيس السيسى .
 
وعمر على هو أصغر مواطن مصرى فى استراليا أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا ، وهو من أصل مصرى ويعيش فى كانبيرا ويحملون بطاقة رقم قومى وحرص على التوجه للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية .
 
وحرص أبناء الجالية المصرية فى استراليا على اصطحاب أبناءهم وأحفادهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى اطار دعم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن  فى أبناء الجيل الثانى والثالث .
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
 
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