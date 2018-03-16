صور.. "عمر" أصغر ناخب مصرى باستراليا يدلى بصوته حاملا صورة السيسى

صور.. "عمر" أصغر ناخب مصرى باستراليا يدلى بصوته حاملا صورة السيسىالجمعة، 16 مارس 2018 12:44 م
عمر على
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى لافته تعبر عن مدى الولاء والانتماء من أحد أبناء الجيل الثانى بأستراليا ، حرص عمر على ،من أبناء الجالية المصرية فى استراليا ، والذى يعد أصغر الناخبين حيث يبلغ من العمر 19 عاما ، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بكانبيرا حاملا علم مصر وصورة للرئيس السيسى .
وعمر على هو أصغر مواطن مصرى فى استراليا أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا ، وهو من أصل مصرى ويعيش فى كانبيرا ويحملون بطاقة رقم قومى وحرص على التوجه للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية .
وحرص أبناء الجالية المصرية فى استراليا على اصطحاب أبناءهم وأحفادهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى اطار دعم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى أبناء الجيل الثانى والثالث .
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة