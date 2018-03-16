صور.. "عمر" أصغر ناخب مصرى باستراليا يدلى بصوته حاملا صورة السيسى







كتب محمود راغب

فى لافته تعبر عن مدى الولاء والانتماء من أحد أبناء الجيل الثانى بأستراليا ، حرص عمر على ،من أبناء الجالية المصرية فى استراليا ، والذى يعد أصغر الناخبين حيث يبلغ من العمر 19 عاما ، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بكانبيرا حاملا علم مصر وصورة للرئيس السيسى .

وعمر على هو أصغر مواطن مصرى فى استراليا أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا ، وهو من أصل مصرى ويعيش فى كانبيرا ويحملون بطاقة رقم قومى وحرص على التوجه للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية .

وحرص أبناء الجالية المصرية فى استراليا على اصطحاب أبناءهم وأحفادهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى اطار دعم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى أبناء الجيل الثانى والثالث .

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.