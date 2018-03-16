صور.. عمال مطروح و"من أجل مصر" ينظمان مؤتمرا حاشدا للتأييدا السيسى







مطروح – حسن مشالي

نظم ائتلاف عمال محافظة مطروح، اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيرياً حاشدا بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمسرح قصر ثقافة مرسى مطروح، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية السابق مدير أمن طروح الأسبق، والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ، والنائب سليمان فضل العميرى، واللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وعدد كبير من عمد ومشايخ القبائل وممثلى الأزهر والكنيسة والعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بمطروح، و حلمى حلمى منسق ائتلاف عمال مطروح.

وقال النائب سليمان فضل العميرى، أن هناك مؤامرات كثيرة فى كل مكان بمصر، ولابد لنا أن نقف خلف القائد والزعيم لمستقبل مصر، مؤكدا الحاضرين انزل وشارك وأدلى بصوتك لا تكن سلبى.

أكد اللواء حسين فكرى، خلال كلمته في المؤتمر، أنه يثق فى وطنية وحرص أبناء مطروح على مصلحة وطنهم فى جميع المواقف، وأنه لمس ذلك بنفسه، خلال توليه منصب مدير أمن مطروح فى فترة حرجة، خلال ثورة يناير وما تبعها من انفلات أمنى، مؤكداً أنه رغم صعوبة هذه المرحة إلا أن مطروح شهدت استقرارا أمنيا وتلاحماً شعبيا خلال تلك الفترة، بسبب وعى ووطنية أبناء مطروح.

وأشار "فكرى" إلى أهمية ودور تضحيات رجال الشرطة فى حفظ واستقرار مصر، مشيراً إلى أنه تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا عقب تركه منصب مدير أمن مطروح، وبعدها تولى منصب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لكى نقول للناس إن وزارة الداخلية، التى كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، أصبحت هى المدافع عن حقوق الإنسان.

وتحدث رئيس شركة مياه مطروح، عن دور الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، وتحمله أعباء ومسئوليات تفوق قدرة أى إنسان، وأنه تحمل الصعاب واستطاع أن ينهض بمصر ويحافظ على أمنها واستقرارها، بالتزامن مع تحقيق الانجازات والمشروعات العظيمة لبناء وطن قوي وحديث رغم المعوقات والمؤامرات التي تحيط بمصر.

وأشار اللواء شريف فارس، إلى دور وتضحيات أبطال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن واستقراره، ومحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن ابنه ضابط شرطة يعمل في العريش، ومهمته هو ومجموعته، الكشف وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التى تزرع فى طريق قوات الأمن والمواطنين من المدنيين والأطفال والنساء هناك.

وطالب النائب سليمان فضل العميرى، بأن تكون أيام الانتخابات عرس ديمقراطى، يشهد له العالم وأن تعمل مطروح من أجل الحفاظ على مصر الحبيبة، ونقول لرئيسنا كلنا معك ن وعلى العهد سائرون.

وأشار العمدة محمد عيسى رئيس مجلس عمد وشايخ مطروح، خلال كلمته إلى المشروعات القومية في مطروح التى وافق عليها الرئيس السيسى، وأنها خير دليل على حبه واحترامه لمحافظة مطروح وأبناء مطروح.



























