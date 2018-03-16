صور.. عرض أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم بسعر يقترب من 10 آلاف دولار

صور.. عرض أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم بسعر يقترب من 10 آلاف دولارالجمعة، 16 مارس 2018 07:57 م
أغلى قطعة شيكولاته في العالم
(رويترز)
إضافة تعليق
عرضت أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم فى معرض للشوكلاتة فى مدينة أوبيدوس فى البرتغال اليوم الجمعة.
والقطعة التى يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هى واحدة من ألف قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.
ووضعت القطعة تحت حراسة رجلى أمن.
وقال صانع الشوكولاتة البرتغالى دانيل جوميز إن القطعة التى تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة فى العالم.
ووضعت قطعة الشوكولاتة فى صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.
أغلى شيكولاتة في العالم
الشيكولاتة المصنوعة في البرتغال
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة