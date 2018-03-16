video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عرض أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم بسعر يقترب من 10 آلاف دولار

الجمعة، 16 مارس 2018 07:57 م
صور.. عرض أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم بسعر يقترب من 10 آلاف دولار أغلى قطعة شيكولاته في العالم





(رويترز)
إضافة تعليق

عرضت أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم فى معرض للشوكلاتة فى مدينة أوبيدوس فى البرتغال اليوم الجمعة.

والقطعة التى يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هى واحدة من ألف قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة تحت حراسة رجلى أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالى دانيل جوميز إن القطعة التى تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة فى العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة فى صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

أغلى شيكولاتة في العالم
أغلى شيكولاتة في العالم

 

الشيكولاتة المصنوعة في البرتغال
الشيكولاتة المصنوعة في البرتغال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية البرتغال: نحتاج دعم الأزهر للحفاظ على وسطية الجالية الإسلامية

شيخ الأزهر يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسى فى لشبونة بالبرتغال

البرتغال

شوكولاتة

دولار

اخبار البرتغال




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة