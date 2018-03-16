صور.. عرض أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم بسعر يقترب من 10 آلاف دولار







(رويترز)

عرضت أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم فى معرض للشوكلاتة فى مدينة أوبيدوس فى البرتغال اليوم الجمعة.

والقطعة التى يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هى واحدة من ألف قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة تحت حراسة رجلى أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالى دانيل جوميز إن القطعة التى تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة فى العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة فى صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.



أغلى شيكولاتة في العالم