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صور .. "صيدلة المنيا" تنظم مؤتمر علمى عن الصيدلة الإكلينيكية ودورها بالمجتمع

الجمعة، 16 مارس 2018 11:49 ص
صور .. "صيدلة المنيا" تنظم مؤتمر علمى عن الصيدلة الإكلينيكية ودورها بالمجتمع المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا





المنيا – حسن عبد الغفار
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نظم  فريق اكلينيكيل المتكامل clinical Integrated Team بكلية الصيدلة بجامعة المنيا  المؤتمر العلمى الثانى  بعنوان الصيدلة الاكلينيكية ودورها بالمجتمع المصرى،وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، خلال الفترة من 15 وحتى 16 من  مارس  الجارى.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير وتأهيل طلاب الصيادلة العام والاكلينيكي، للقدرة على التعامل فى سوق العمل والحفاظ على مهنة الصيدلة وذلك من خلال تنظيم العديد من النداوات والدورات التدريبية التى تؤهلهم علمياً ومهنياً.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة، بأنه ستتم خلال يومى المؤتمر جلسات علمية يحاضرها صيادلة بجامعة المنيا، وصيادلة بالمستشفيات المصرية، عن دور الصيدلة الاكلينينكية فى علم الاورام، ودورها فى علم أمراض الكلى، بالإضافة إلى  ندوات فى علم أدوية الجينات، ودور الصيدلة فى العناية المركزة، وعلاقة الصيدلة الاكلينيكى بالطب البشرى .

وجدير بالذكر أن فريق الاكلينيكي المتكامل بكلية الصيدلة  ينظم دورات تدريبية  لطلاب الكلية فى مستشفيات مصر، بالإضافة الى ندوات توعوية داخل محافظة المنيا عن امراض السرطان، والطعام الصحى.

ويتشكل الفريق من سارة جمال ومحمد عصام، ومحمد أحمد ، وماريو ماجد، ونها اشرف، وخالد اسماعيل، ومحمد أبو العلا، وحازم حلمى طلاب بكلية الصيدلة جامعة المنيا.

المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا (1)
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا (2)
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا (3)
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا (4)
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا 
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا (5)
المؤتمر العلمى الثانى لصيدلة المنيا 

 

 


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