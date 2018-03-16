صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تعلن خلو ماء الشرب بنجع عبادى من التلوث







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم فحص عينات لمياه الشرب من منطقة نجع عبادى بمدينة الأقصر، وتم التأكد من كونها مطابقة للمواصفات وليست بها أية شوائب تضر المواطنين، وذلك بعد شكاوى من الأهالى بوجود حالات إصابة بارتفاع نسبة الصفراء لحوالى 20 طفلا من أبناء النجع وشك المواطنين والطبيب المعالج أن سبب الإصابة هو مياه الشرب.

وأضافت شركة مياه الشرب بالأقصر – فى بيان صحفى – أنه بعد ورود الشكاوى وبناءاً على تعليمات رئيس مجلس الإدارة قام بالتوجة كل من الكيميائى إسماعيل محمود عثمان رئيس قطاع المعامل، والمهندس وليد محمد عباس مدير عام إدارة شمال الأقصر بالزينية، وفريق عمل معملى من إدارة الزينية والأقصر ضمت الكيميائيين "محمد رضا - عمرو محمد"، وتم رفع عينات مياه من المنطقة بالكامل وتحليلها بالموقع كما تم أخذ عينات لتحليلها بمعامل الشركة المتخصصة واسفرت القياسات الحقلية عن مطابقة نتائج جميع العينات للمواصفات.

وتم على الفور إعلام المواطنين بالنتائج كما تمت القياسات الحقلية أمام أعينهم لإثبات المصداقية ولتطمين المواطنين على صلاحية مياه الشرب فى المنطقة وعدم وجود تلوث بها، وقد أجريت عملية المتابعة وأخذ العينات على مدى يومين متتاليين، كما تم أخذ أراء عدد من المواطنين بالمنطقة، وتبين تأكيد المواطنين على أن المياه صالحة وليست السبب لإصابة الأطفال وهناك حالات تمت إصابتها منذ شهر سابق ومن ثم انتقلت العدوى لباقى الحالات.

وأهابت الشركة فى بيانها بالمواطنين بضرورة الإطمئنان التام على جودة مياه الشرب وعدم الانصياع للإشاعات والشكوك، وأكد الكيميائى حسان سعدى محمدين مدير عام المعامل بالشركة، على وجود متابعة دورية من المعامل لجميع المناطق من خلال خطط جمع عينات شهرية وغسيل شبكات وعمل التحاليل اللازمة، للتأكد من جودة المياه وحفاظاً على صحة المواطنين.

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شركة مياه الشرب بالأقصر تعلن مطابقة المياه بمنطقة نجع عبادى من أى تلوث

شركة مياه الشرب بالأقصر تعلن مطابقة المياه بمنطقة نجع عبادى من أى تلوث