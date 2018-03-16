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صور.. شرطة بريطانيا تواصل التحقيق فى موقع تسمم الجاسوس الروسى

الجمعة، 16 مارس 2018 05:21 م
صور.. شرطة بريطانيا تواصل التحقيق فى موقع تسمم الجاسوس الروسى الشرطة البريطانية تفحص موقع التسمم





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تواصل الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، تحقيقاتها فى فحص عينات من سراديب الأكياس بالقرب من مركز مالتينجز للتسوق فى سالزبورى جنوب إنجلترا موقع تسمم الجاسوس الروسى.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أن بريطانيا متأكدة من أن غاز الأعصاب المستخدم فى هجوم بريطانيا تم إنتاجه فى روسيا، مشددا أن الحلف سيواجه أى تهديد لأعضائه.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إن المملكة المتحدة حددت أن المادة، التى تسمم بها عميل الاستخبارات الروسى السابق فى سالزبورى، صنعت فى روسيا ونحن نثق فى تقديراتها"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تعد أول هجوم باستخدام غاز الأعصاب منذ نشأة حلف الأطلسى.

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

 

جانب من عمل الشرطة البريطانية
جانب من عمل الشرطة البريطانية

 

الشرطة البريطانية تفحص موقع الحادث
الشرطة البريطانية تفحص موقع الحادث

 

جانب من فحص الشرطة البريطانية
جانب من فحص الشرطة البريطانية

 

شرطة بريطانيا بموقع حادث تسمم الجاسوس الروسى
شرطة بريطانيا بموقع حادث تسمم الجاسوس الروسى

 

جانب من عمل شرطة بريطانيا
جانب من عمل شرطة بريطانيا

 

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

 

 


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