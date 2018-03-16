صور.. "سياحة وفنادق الأقصر" تصدر مجلة علمية دولية بمجال السياحة والضيافة







الأقصر – أحمد مرعى

أصدرت كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر، مجلتها العلمية الدولية المحُكمة والتى تستهدف إلقاء الضوء على البحوث والدارسات العلمية القائمة بمجال السياحة والضيافة وفقاً للمقاييس الدولية والتراث، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور عباس، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، والدكتور محمود خضارى معله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ورئيس تحرير المجلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، أن الجامعة تولى الدراسات والبحوث العملية اهتماما كبيراً للغاية، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية البحث العملي، ودوره فى تحقيق التطوير فى شتى المجالات النظرية والعملية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، إن الجامعة تسعى إلى دعم البحوث العلمية من خلال تسخر كافة إمكانياتها من أجل دعم الباحثين، ونشر حصيلة أعمالهم البحثية بهدف تعميم الفائدة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى وسرعة انتقال المعلومات، مشيراً إلى أن المجلة العملية التى عمدت كلية السياحة والفنادق بفرع الجامعة فى الأقصر على إعدادها تستهدف نشر الأبحاث العلمية على المستوى المحلى والدولي، ودعم الباحثين وذلك إتباعاً لنهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه لمجال الأبحاث، وتشجيعه لها، وأكد على أن المجلة الدولة سوف يشرف على إعدادها هيئة من الأساتذة الجامعيين، والخبراء بمجال صناعة السياحة.

وأوضحت الدكتورة صابرين جابر، عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، أن الكلية تسعى جاهدة فى الفترة القادمة للنهوض بقطاع البحث العلمى بالكلية خاصة بعد استكمال جميع التخصصات بالأقسام العلمية فى ظل توفر الدعم الكامل من رئيس ونواب الجامعة للكلية، مشيرةً إلى أن كلية السياحة والفنادق بالأقصر تضم قسمين علميين هما الدراسات السياحية والدراسات الفندقية وتخدم القطاع السياحى فى محافظة الأقصر.



سياحة وفنادق الأقصر تصد مجلة علمية دولية محكمة للدراسات والأبحاث



سياحة وفنادق الأقصر تصد مجلة علمية دولية محكمة للدراسات والأبحاث