صور .. سوق الماشية بأوسيم يحول حياة أهالى برطس بمنشاة القناطر لجحيم







كتب سيد الخلفاوى

تعتبر أسواق الماشية شيئ أساسى فى المناطق الريفية، نظرا لتخصص أغلب سكان تلك المناطق فى الزراعة والتى ترتبط بتربية الماشية، وينظم القانون شروط إقامة تلك الأسواق وتتولى المحليات إصدار التراخيص اللازمة لذلك على أن تحصل رسوم ثابتة على تجارة الماشية بتلك المناطق، بالإضافة إلى المراقبة على الأسواق من الطب البيطرى لمنع تفشى الأمراض وحماية المواطن.

سوق الخميس للمواشى أزمة مستمرة بين أوسيم ومنشاة القناطر

ومنذ عام 1935 أنشئ سوق للماشية بمدينة منشاة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، سمى بسوق الخميس لتجارة الماشية، نظرا لأنه يعمل يوم الخميس من كل أسبوع، ليكون أقدم سوق للماشية بالمنطقة، ولكن الوضع تغير منذ أربع سنوات تقريبا، بعد فتح سوق جديد للماشية بمنطقة برطس بمركز أوسيم بالجيزة، لتشهد المنطقة أزمة مستمرة بين تجار المنطقتين والتى يعمل معظم سكانها فى تجارة المواشى، حيث امتنع تجار منشاة القناطر عن الذهاب للسوق الجديد بسبب تعدد المشاجرات بينهم وبين تجار أوسيم.

ونظرًا لإنشاء السوق الجديد بمكان غير مرخص ومخالف لشروط إنشاء مثل هذه الأسواق، تعددت الشكاوى من أهالى المنطقة المحيطه به، كونه يقع وسط منطقة مقتظة بالسكان، بالإضافة لتسببه فى توقف الطريق الذى يربط بين الوراق ومركز ومدينة منشاة القناطر بالساعات، وهو أحد الطرق الرئيسية.

توقف الطريق وإزعاج السكان

وكان لـ"اليوم السابع"، لقاءً خاص بأهالى منطقة برطس التى يقع بها السوق، لعرض المشكلة بكل تفاصيلها، حيث أكد عدد من الأهالى، إن أحد نواب البرلمان خصص ما يقرب من 4 أفدنة على الطريق الرئيسى، لإنشاء سوق المواشى بعد نشوب مشاجرة كبيرة بين تجار أوسيم وتجار منشاة القناطر أسفرت عن مقتل شخص.

وأضاف أحد الأهالى، إن إنشاء السوق سبب لهم عدة مشاكل يأتى على رأسها كثرة سرقة الماشية بالمنطقة والإزعاج المستمر وتوقف الطريق وإنتشار الروائح الكريهة وافتراش الطرق المحيطة بالسوق والتعدى على الملكيات الخاصة.

السوق يتسبب فى أزمات للسكان

وقالت أميرة عبد السلام عطية، أحد سكان العقارات المحيطة بالسوق، إن السوق جعلهم لا يشعرون بالأمان وعدم القدرة على النوم، مشيرة إلى أن استعدادات السوق تبدأء من عصر الأربعاء وحتى عصر الخميس ثان يوم، من كل أسبوع، وأنه من المخالف إقامة سوق مثل هذا فى منطقة سكنية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، إن الأهالى صعدوا الأمر لمحافظ الجيزة، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أى جديد، بالرغم من صدور 4 قرارات إزالة للسوق ولم ينفذ منها شئ.

وبدوره، قال عيد مبروك، أحد تجار المواشى بمنشأة القناطر، أن حال مئات التجار توقف بسبب إنشاء سوق غير مرخص فى أوسيم، ما تسبب فى تفويت الفرصة على المحافظة لتحصيل الرسوم المخصصة للسوق الرسمى المقام منذ عشرات السنين بمنشأة القناطر.

وأضاف عيد مبروك، لـ"اليوم السابع"، إنه أصبح محظور على تجار منشأة القناطر، التواجد بسوق أوسيم، ما أدى لتوقف الحال، قائلا: "صدر أربع قرارات إزالة للسوق الجديد ولم ينفذ شيء".

السوق الجديد غير مراقب من الطب البيطرى

بينما، قال محمود عبد العزيز، أحد تجار الماشية بمنشأة القناطر، إن السوق الجديد غير مراقب من الطب البيطرى، ما يهدد بانتشار الأمراض بين الماشية وصعوبة السيطرة على المرض، خاصة فى حالة تفشى مرض معين فى الماشية مثل الحمى القلاعية والتى تقضى على الثروة الحيوانية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن السوق القديم كان يحصل منه ما يقرب من 200 ألف جنيه أسبوعيا من التجار لخزينة الدولة، والتى أهدرت بعد فتح السوق الجديد، فضلا عن فرص العمل التى كان يوفرها السوق لأهالى المنطقة.

المحافظة تعقد جلسة لحل المشكلة.. وعضو برلمان: لم تسفر عن شىء

من جانبه، أكد اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، إن محافظ الجيزة عقد جلسة جمعت نواب البرلمان عن دائرتى أوسيم ومنشأة القناطر، وعدد من أهالى وتجار المنطقتين، لبحث حل الأزمة، وإنتهوا إلى استمرار فتح السوقين مع تخصيص يوم لكل سوق.

وأضاف نائب المحافظ، لـ"اليوم السابع"، أن السوق الجديد غير مرخص ولكن يتم بحث ترخيصه، مشيرا إلى أن هناك ملف كامل عن الأزمة لدى المحافظة، وجارى العمل على حل المشكلة.

وبدوره أكد أحمد فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، إن أزمة ألسوق لم تحل بعد رفض نواب البرلمان بمركز أوسيم غلق السوق أو تغيير توقيته لكى يتمكن تجار منشأة القناطر من فتح السوق القديم.

الطب البيطرى: لم نتمكن من تحصين مواشى السوق الجديد لمخالفته

فيما أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إن سوق الماشية بأوسيم يصعب السيطرة عليه لعدم توافر الشروط الضحية والإنشائية له، مشيرا إلى أن المديرية كانت تراقب على السوق القديم بشكل دورى، وذلك من خلال تحصين الماشية الموجودة به لمنع تفشى الأمراض بينها.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالجيزة، أن المديرية حاولت تحصين الماشية الموجودة بالسوق الجديد ولم تتمكن من ذلك لصعوبة الوضع وعدم وجود بوابات تتحكم فى الدخول والخروج، بالإضافة لتواجده بمنطقة سكنية.

وأوضح إسماعيل، أن من بين شروط إنشاء أسواق الماشية يكون السوق محاط بسور وله بوابات تتحكم فى دخول الماشية وتوافر الإشتراطات الصحية بحيث يتوافر أماكن لتوجد المياه ، مشيرا إلى أنهم أخطروا هيئة الخدمات البيطرية لوضح لائحة تضم كل اشتراطات التصاريح، مشيرا أن التصاريح تصدر من المحليات بالتنسيق مع الطب البيطرى.

تحرير محاضر بيئة

وقال الدكتور ياسر فرج نائب رئيس مركز ومدينة اوسيم، أنه تم تحرير محضرى بيئة للسوق الجديد لمخالفته الشروط وفتحه بدون تصريح بناءً على شكاوى عدد من السكان المحيطين به، مشيرا إلى أن رئاسة المدينة تنفذ القانون.