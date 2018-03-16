صور.. سلطات بوروندى تصدر عفو رئاسى جماعى عن السجناء

صور.. سلطات بوروندى تصدر عفو رئاسى جماعى عن السجناءالجمعة، 16 مارس 2018 08:16 م
مساجين بوروندى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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أفرجت سلطات بوروندى اليوم الجمعة، عن سجناء سابقون من سجن مبيمبا المركزى كجزء من عفو رئاسى جماعى فى مدينة بوجمبورا.
وقامت شرطة بوروندى بإيصال المساجين إلى منازلهم بشاحنات الشرطة.
وانتظر مواطنو بوروندى أقاربهم المساجين أمام السجن لاستقبالهم بعد العفو الرئاسى.
الإفراج عن مساجين بوروندى
سيارة المساجين فى بوروندى
مساجين بوروندى
مساجين بوروندى
إحدى المساجين بعد الإفراج عنه
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