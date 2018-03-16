صور.. سكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية يتفقد حملة للنظافة بحى ثان







الإسماعيلية - جمال حراجى

تفقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة تنفيذ أعمال الحملة التى نظمها رجال حى ثان الإسماعيلية بنطاق حى ثان ومحيط منطقة جراج الحى بتقاطع شارعى البحرى والمستشفى بجوار مجمع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، ومنطقة تجمعات المدارس لإزالة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، التى يعانى منها سكان المنطقة وقاطنيها منذ فترة، بمشاركة المهندس محمد الصافى رئيس حى ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة المنطقة والمظهر الحضارى والجمالى بشكل عام.

ورفعت الحملة أطنان من القمامة والمخلفات من تلك المنطقة وناشد السكرتير العام المساعد للمحافظة أهالى المنطقة بالحفاظ على استمرارية نظافة المكان والالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها فقط، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية، للنظافة العامة وحركة التجميل والتطوير، التى تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة وبناء على توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة تضافر ومضاعفة كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع ملف النظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، واستثمار أيام العطلات الرسمية فى تكثيف أعمال النظافة.

ومن ناحية أخرى أكد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ضرورة الالتزام بضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، ووضع إعلانات الأسعار على كل السلع والتزام القائمين على العمل بالمنافذ بالبيع بالأسعار المخفضة، وذلك من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

جاء ذلك أثناء جولة السكرتيرالعام المساعد بمنطقة دوران شارع رضا، التى تفقد خلالها أحد منافذ بيع السلع الأساسية بالميدان والتى تشمل كل أصناف البقالة والسلع التموينية واللحوم والدواجن المجمدة، والتى تباع للمواطنيين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

ورافق السكرتير المساعد خلال الجولة كل من المهندس محمد الصافى رئيس حى ثان، وممدوح رميح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين والتوسع فى فتح المنافذ والمعارض الجديدة لبيع كل السلع بأسعار مخفضة للمواطنيين، وفى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية وتأكيدات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بفتح تلك المنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الأسعار.



جانب من الحملة



رفع القمامة من حى ثانى



القمامة يتم رفعها خلال الحملة



نظافة الشوارع بالمنطقة