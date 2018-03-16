صور.. سفير مصر فى مالاوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية







كتب محمد تهامى زكى

أدلى السفير ماهر العدوى، سفير مصر فى دولة مالاوى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمقر العاصمة المصرية فى العاصمة ليلنجواى.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية فى مالاوى صورا لإدلاء السفير وعدد من أعضاء السفارة والجالية المصرية بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .



السفير ماهر عدوى

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.











