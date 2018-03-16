صور.. سفير مصر فى مالاوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

صور.. سفير مصر فى مالاوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسيةالجمعة، 16 مارس 2018 02:46 م
السفير ماهر عدوى
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق
أدلى السفير ماهر العدوى، سفير مصر فى دولة مالاوى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمقر العاصمة المصرية فى العاصمة ليلنجواى.
ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية فى مالاوى صورا لإدلاء السفير وعدد من أعضاء السفارة والجالية المصرية بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .
السفير ماهر عدوى
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة