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صور.. سفير مصر بماليزيا وحرمه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 07:24 م
صور.. سفير مصر بماليزيا وحرمه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية الانتخابات بماليزيا





كتب رامى محيى الدين
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شارك القارئ أحمد شوقى عبد الحافظ، بصور للسفير المصرى جمال متولى وحرمه الدكتورة منال متولى وهما يدليان بصوتيهما فى مقر السفارة المصرية بكوالا لامبور.

وقال القارئ فى رسالته: إن السفير المصرى كان فى استقبال المصريين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 منذ الصباح الباكر.

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