صور.. سفير مصر بماليزيا وحرمه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية







كتب رامى محيى الدين

شارك القارئ أحمد شوقى عبد الحافظ، بصور للسفير المصرى جمال متولى وحرمه الدكتورة منال متولى وهما يدليان بصوتيهما فى مقر السفارة المصرية بكوالا لامبور.

وقال القارئ فى رسالته: إن السفير المصرى كان فى استقبال المصريين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 منذ الصباح الباكر.























