صور.. سفير مصر بباريس يدلى بصوته







كتب: أحمد علوى

حرص سفير مصر لدى باريس إيهاب بدوى، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الجمعة، بمقر اللجنة الانتخابية داخل السفارة المصرية بباريس.

توافد عدد كبير من أبناء الجالية خلال الساعات الماضية للتصويت فى مارثون الانتخابات الذى يتنافس فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، حاملين الأعلام المصرية مرددين النشيد الوطنى وهتاف تحيا مصر.

وحرص الأنبا مارك أسقف باريس ووفد من الكنيسة المصرية ورموز الجالية على المشاركة فى تصويت الناخبين، وسط أجواء من الفرحة، فيما احتشد عشرات المصريين أمام أبواب سفارة مصر بباريس فى انتظار أدوارهم للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.



السفير وسط مجموعة من القساوسة والجالية المصرية



ايهاب بدوى وسيريناد جميل



مصريون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية