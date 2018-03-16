صور.. "زراعيين بنى سويف" تنظم مؤتمرا جماهيريا بعنوان شارك لدعم السيسى

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مساء اليوم نقابة المهن الزراعية ببنى سويف برئاسة المهندس مصطفى راشد مؤتمرا جماهيريا تحت شعار " شارك - إنزل- اصنع مجد بلادك" لدعم وتأييد السيسى لفترة ثانية.

جاء ذلك لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابة الرئاسية القادمة ، وذلك بإحدى القاعات بمدينة بنى سويف بحضور المهندس عمر حسن وكيل وزاره الزراعه ، و العميد محمود صبرى أمين حملة تحيا مصر ببندر بنى سويف ، والدكتور طارق الوكيل نقيب البيطريين والشيخ عادل حيدر ممثلا عن الاوقاف والازهر والدكتور مكرم عبيد الله مدير المشروعات بالمحافظة ، ومحمد سعد مدير مركز النيل للاعلام و قيادات الزراعة ومديرى الإدارات الزراعية والتعاون ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات ، ومئات العاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة .

وتضمنت كلمات المشاركين فى المؤتمر ضرورة إدلاء جموع الشعب المصرى بأصواتهم وبينهم العاملون بقطاع الزراعة حتى نبعث برسالة إلى دول الغرب مفادها " نحن نحب مصر ونشارك فى صنع تاريخها باختيار قيادة واعية تقود سفينة البلاد إلى بر الأمان " ، بالاضافة إلى استعراض انجازات السيسى المتمثلة فى شبكة الطرق الجديدة محطات الكهرباء ، قناة السويس الجديدة ، المناطق الصناعية.



مؤتمر نقابة زراعيين بنى سويف لدعم السيسي



جانب من الحضور



نقيب زراعيين بنى سويف يتحدث خلال المؤتمر



كلمة الشيخ عادل حيدر



جانب من المؤتمر



العاملون بقطاع الزراعة يشاركون بالمؤتمر



مؤتمر زراعيين بنى سويف لدعم السيسي