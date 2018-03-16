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صور.. "زراعيين بنى سويف" تنظم مؤتمرا جماهيريا بعنوان شارك لدعم السيسى

الجمعة، 16 مارس 2018 06:55 م
صور.. "زراعيين بنى سويف" تنظم مؤتمرا جماهيريا بعنوان شارك لدعم السيسى مؤتمر الزراعيين لدعم السيسى





بنى سويف أيمن لطفى
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نظمت مساء اليوم نقابة المهن الزراعية ببنى سويف برئاسة المهندس مصطفى راشد مؤتمرا جماهيريا تحت شعار " شارك - إنزل- اصنع مجد بلادك" لدعم وتأييد السيسى لفترة ثانية. 

جاء ذلك لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابة الرئاسية القادمة ، وذلك بإحدى القاعات بمدينة بنى سويف بحضور المهندس عمر حسن وكيل وزاره الزراعه ، و العميد محمود صبرى أمين حملة تحيا مصر ببندر بنى سويف ، والدكتور طارق الوكيل نقيب البيطريين والشيخ عادل حيدر ممثلا عن الاوقاف والازهر والدكتور مكرم عبيد الله مدير المشروعات بالمحافظة ، ومحمد سعد مدير مركز النيل للاعلام و قيادات الزراعة ومديرى الإدارات الزراعية والتعاون ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات ، ومئات العاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة .

وتضمنت كلمات المشاركين فى المؤتمر ضرورة إدلاء جموع الشعب المصرى بأصواتهم وبينهم العاملون بقطاع الزراعة حتى نبعث برسالة إلى دول الغرب مفادها " نحن نحب مصر ونشارك فى صنع تاريخها باختيار قيادة واعية تقود سفينة البلاد إلى بر الأمان " ، بالاضافة إلى استعراض انجازات السيسى المتمثلة فى شبكة الطرق الجديدة محطات الكهرباء ، قناة السويس الجديدة ، المناطق الصناعية.

1- مؤتمر نقابة زراعيين بنى سويف لدعم السيسي
 مؤتمر نقابة زراعيين بنى سويف لدعم السيسي
2- جانب من الحضور
 جانب من الحضور
3- نقيب زراعيين بنى سويف يتحدث خلال المؤتمر
 نقيب زراعيين بنى سويف يتحدث خلال المؤتمر
4- كلمة الشيخ عادل حيدر
 كلمة الشيخ عادل حيدر
5- جانب من المؤتمر
 جانب من المؤتمر
6- العاملون بقطاع الزراعة يشاركون بالمؤتمر
 العاملون بقطاع الزراعة يشاركون بالمؤتمر
7 - مؤتمر زراعيين بنى سويف لدعم السيسي
 مؤتمر زراعيين بنى سويف لدعم السيسي
8- المئات يشاركون فى المؤتمر
 المئات يشاركون فى المؤتمر

 

 


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