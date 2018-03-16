صور.. روسيا: 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية اليوم

صور.. روسيا: 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية اليومالجمعة، 16 مارس 2018 02:11 م
أهالى الغوطة
رويترز
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول عسكرى روسى كبير قوله إن 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "حتى الآن 4127 شخصا غادروا المنطقة. أكثرهم من كبار السن والنساء والأطفال".
أحد الأطفال
أطفال الغوطة
الجيش السورى يحمى مدنى الغوطة
أهالى الغوطة
جانب من إجلاء أهالى الغوطة
عمليات الإجلاء
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