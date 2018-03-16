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صور.. روسيا: 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية اليوم

الجمعة، 16 مارس 2018 02:11 م
صور.. روسيا: 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية اليوم أهالى الغوطة





رويترز
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 نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول عسكرى روسى كبير قوله إن 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "حتى الآن 4127 شخصا غادروا المنطقة. أكثرهم من كبار السن والنساء والأطفال".

أحد الأطفال
أحد الأطفال

 

أطفال الغوطة
أطفال الغوطة

 

الجيش السورى يحمى مدنى الغوطة
الجيش السورى يحمى مدنى الغوطة

 

أهالى الغوطة
أهالى الغوطة

 

جانب من إجلاء أهالى الغوطة
جانب من إجلاء أهالى الغوطة

 

عمليات الإجلاء
عمليات الإجلاء

 


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