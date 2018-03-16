صور.. دمى لترامب وكيم جونج أون وبوتين يلعبون بالصورايخ فى مهرجان بإسبانيا







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

نظم آلاف المواطنين الإسبان اليوم الجمعة، مهرجان فالاس فى فالنسيا، بصناعة دمى عملاقة تشبه رؤساء العالم مثل الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وشكل الإسبان من خلال الدمى أشكالا للقمة العالمية المرتقبة بين الرئيس الكورى الشمالى كيم جونج أون والأمريكى دونالد ترامب وبحضور فلاديمير بوتين.

وعرضت أشكال دمى للرئيس الروسى وبجانبه أشكالا من الأسلحة الروسية المطورة حديثا.

وتعود طقوس مهرجان فالاس الذى تحتضنه فالنسيا إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.



دمى للرئيس الروسى



الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى



زعماء العالم فى شكل دمى



جانب من المهرجان