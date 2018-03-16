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صور.. توفير أتوبيسات تنقل المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم

الجمعة، 16 مارس 2018 10:26 ص
صور.. توفير أتوبيسات تنقل المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم مصريون بالإمارات يستعدون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتب إسلام جمال
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توافد المئات من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى دولة الإمارات على السفارة المصرية بالإمارات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، خلال أول أيام بدء التصويت بالخارج.

وأرسل القارئ، عاطف الأمير أحد أفراد الجالية المصرية بالإمارات ، صوراً لأتوبيسات تنقل المصريين إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد القارئ، أن التزاحم والإقبال على المشاركة من قبل المصريين كبير جداً، لإيمانهم بضرورة المشاركة فى رسم مستقبل وطنهم.

 

المصريين بالإمارات
المصريين بالإمارات

 

جانب من المصريين
جانب من المصريين

 

طفل يحمل علم
طفل يحمل علم

 

طفلة
طفلة تحمل صورة الرئيس السيسى

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الإمارات

مصر

الانتخابات الرئاسية

المصريين بالخارج




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