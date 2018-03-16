video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. توافد كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات فى القنصلية العامه بجدة

الجمعة، 16 مارس 2018 11:37 ص
صور.. توافد كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات فى القنصلية العامه بجدة المصريين فى جدة





كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

توافد منذ قليل، على القنصلية المصرية بجدة أبناء الجاليةً المصرية، للمشاركة فى عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، وذلك منذ فتح القنصلية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة.

 وشارك القارئ شريف محمد، بمجموعة صور عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تظهر مشاركة كبيرة من قبل المصريين فى جدة، بالانتخابات الرئاسية.

المصريين فى جدة
المصريين فى جدة
التصويت فى جدة
التصويت فى جدة

 

يذكر أنه يوجد فى الرياض 15 لجنة، إذ تجرى الانتخابات داخل السفارة المصرية بالرياض، بينما توجد 24 لجنة فى مقر القنصلية العامة بجدة.

 

مشاركة كبار السن فى التصويت
مشاركة كبار السن فى التصويت
29339917_1455544937907789_3081353930655924224_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزيرة الهجرة تتابع سير انتخابات المصريين فى الخارج بغرفة العمليات

بدء تصويت المصريين فى أوروبا بالانتخابات الرئاسية

جدة

انتخابات الرئاسة

المصريين فى الخارج




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة