صور.. توافد كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات فى القنصلية العامه بجدة

صور.. توافد كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات فى القنصلية العامه بجدةالجمعة، 16 مارس 2018 11:37 ص
المصريين فى جدة
كتبت مريم بدر الدين
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توافد منذ قليل، على القنصلية المصرية بجدة أبناء الجاليةً المصرية، للمشاركة فى عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، وذلك منذ فتح القنصلية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة.
وشارك القارئ شريف محمد، بمجموعة صور عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تظهر مشاركة كبيرة من قبل المصريين فى جدة، بالانتخابات الرئاسية.
المصريين فى جدة
التصويت فى جدة
يذكر أنه يوجد فى الرياض 15 لجنة، إذ تجرى الانتخابات داخل السفارة المصرية بالرياض، بينما توجد 24 لجنة فى مقر القنصلية العامة بجدة.
مشاركة كبار السن فى التصويت
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