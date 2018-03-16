صور.. توافد كبير من الجالية المصرية للتصويت بالانتخابات الرئاسية بألمانيا







كتب رامى محيى الدين

توافد أبناء الجاليةً المصرية على القنصلية العامة المصرية فى فرانكفورت ، للمشاركة فى عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، وذلك منذ فتح القنصلية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة.

وشارك القارئ محمد الجناينى، بمجموعة صور عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تظهر مشاركة كبيرة من قبل المصريين فى ألمانيا، بالانتخابات الرئاسية.

مواطن مصرى عقب التصويت

مصرى يرفع علم مصر بعد التصويت

أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت



أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت



أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت



أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت

أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت

أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت

أبناء الجالية المصرية يرفعون علم مصر بعد التصويت