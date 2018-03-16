صور.. توافد المصريين بهولندا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة







كتب: محمد محسن أبو النور

توافد أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المقر الانتخابى بمبنى السفارة المصرية فى أمستردام، للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

والتقط المصريون صورا تذكارية بداخل مبنى السفارة قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم، معتبرين أن الحدث أكبر من كونه مجرد اقتراع حر مباشر، بل مناسبة وطنية يلتف فيها المصريون حول وطنهم.

وأعرب المتوافدون عن أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مضيفين أن الإدلاء بالصوت بمثابة واجب وطنى لا يجب أن يتأخر عنه أى مصرى حريص على استقرار بلاده.









توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم فى هولندا (4)















