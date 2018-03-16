صور.. توافد المصريين بالعراق على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية







كتب محمود راغب

توافد أبناء الجالية المصرية بالعراق ، تزامنا مع فتح اللجان الانتخابية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج .

وحرص المصريين فى العراق على التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.