صور .. توافد المصريين بالإمارات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

صور .. توافد المصريين بالإمارات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهمالجمعة، 16 مارس 2018 02:21 م
المصريون فى الإمارات
كتب - صبرى غانم
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شهدت اللجان الانتخابية بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة توافد المئات من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى دولة الإمارات على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، خلال أول أيام بدء التصويت بالخارج والتى تبدأ من اليوم ولمدة 3 أيام.
وردد المصريون عبارات تحيا مصر وبنحبك يا سيسى أثناء وصولهم لصناديق الاقتراع داخل السفارة المصرية بالإمارات.
وكان مسئولو سفارة مصر بالإمارات قد جهزوا المقرات الانتخابية للناخبين وتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين وتخصيص أماكن انتظار لهم داخل السفارة مجهزة بكافة وسائل الراحة.
وأكدت السفارة المصرية فى دولة الإمارات، أن التصويت فى انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن مصرى متواجد بدولة الإمارات "مقيم أو زائر" خلال فترة التصويت - ويحمل أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر، شريطة أن يكون ساريا من حيث الصلاحية، مجددة الدعوة لكافة المصريين فى الإمارات إلى المشاركة، ومشيدة بتعاون ودعم السلطات الإماراتية.
توافد الناخبين على لجان الانتخابات بدولة الامارات
توافد الناخبين على لجان الانتخابات بدولة الامارات
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